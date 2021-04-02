موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.."أوبك+" تحلق بالنفط ومباحثات"الطاقة الخضراء"

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قفزت أسعار النفط أكثر من 3% في تداولات الخميس، بعد توصل تحالف "أوبك+" إلى اتفاق على التخفيف التدريجي لقيود الإنتاج من مايو/أيار المقبل.

في أقل من 15 عاما باتت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" إمبراطورية للطاقة النظيفة لا تغيب عنها الشمس.



تصدرت "الطاقة الخضراء" عدة مواضيع وصفها "الكرملين" بأنها قضايا الساعة خلال مباحثات هاتفية بين الزعيم الروسي وولي عهد السعودية.

تعتبر أزمة الكهرباء المزمنة في لبنان معضلة مركبة من مزيج فساد وهدر ومنافسة سياسية وخلل ديموجرافي وأخيرا انهيار أمني.

قادت السعودية، وروسيا، تحالف "أوبك+" لزيادة إنتاج النفط تدريجيا، بداية من مايو/أيار المقبل.

دفع المصنعون والمصدرون الأتراك ثمنا باهظا لحملة المقاطعة الشعبية السعودية، الأمر الذي دفع بعضهم لحيلة خبيثة علها تنقذهم من الخسائر.



بلغ إجمالي عدد طلبات إعادة تسجيل الملكية للعلامات التجارية في الإمارات نحو 2088 طلبا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 الجاري.

نشرت صحيفة نيكي اليابانية، تصريح من الشركة المشغلة لسفينة "إيفر جيفن" التي جنحت في قناة السويس وعطلت حركة الملاحة نحو أسبوع.

فازت موانئ أبوظبي، بجائزة "الاعتماد الذهبي" في المسؤولية المجتمعية، لتقديمها أعلى معايير الاستدامة والممارسات التجارية الأخلاقية.

بعد أشهر من وضع العراقيل أمام عملية تدقيق جنائي كُلّفت بها شركة ألفاريز أند مارسال، تحول مصرف لبنان المركزي إلى خطاب ودي مع الشركة.

سجلت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات مساء الخميس 1 أبريل 2021، قفزة قياسية، وارتفع عيار 24 نحو 11.77 جنيها، وعيار 21 زاد 10.24 جنيه.

بالتزامن مع العام الـ15 لتأسيس مدينة "مصدر" في الإمارات أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" حملة عالمية.

بثت وزارة البيئة المصرية صورة جوية لقناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة، تكشف الوضع الحالي للقناة.



تواصل الإمارات جهودها الريادية في مواكبة التوجهات العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي، عبر مشروعات عملاقة لتوفير الطاقة المتجددة.

كرم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، العاملين المشاركين في تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر جيفن EVER GIVEN".

