موجز ”الخليج 365” للسيارات.. الوحش الصيني و"كذبة أبريل" تدك فولكسفاجن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أطلقت شركة "لينك آند كو" (Lynk & Co) سيارتها 01 الجديدة، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة المدمجة.

تحولت "كذبة أبريل" التي أطلقتها فولكسفاجن من مجرد "مزحة" معتادة في مثل هذا التوقيت من العام إلى ما يشبه "الجريمة" التي تستوجب العقاب.

أجرت شركة "ويلز آند مور" تعديلات على السيارة فيراري F8 Tributo لتحقنها بقوة إضافية تصل إلى 1000 حصان تقريبا.

اتخذت شركة لامبورجيني، من جهاز "أمازون إليكسا" متحدثا ذكيا يضاف لسياراتها، بحيث يتلقى أوامر تحكم وتشغيل عبر صوت السائق.



تعد مازدا اليابانية من الماركات أحادية الموديلات بالسوق المصرية، إذ يتوفر منها طراز وحيد فقط للبيع، بعدد كبير للغاية من الفئات.

تستعد قاعات عرض السيارات في الولايات المتحدة لاستقبال أحدث أجيال السيارة الرياضية الفارهة الألمانية بورشه911 جي.تي 3 طراز 2022.



أصبحت المزادات الخيرية لبيع أول سيارة تنتجها الشركات من أي طراز أمرا شائعا في الولايات المتحدة مع ارتفاع سعر بيع هذه السيارات.



شهدت حقبة السبعينيات، ظهور تصميمات السيارات الرياضية التي عرفت بإطلالتها وتدية الشكل، وعرفت باسم Wedge-Shaped.

يتوفر للبيع مجموعة متميزة من السيارات الرياضية، مع إمكانية تحويلها لسيارة سباقات إذا ما رغب مالكيها في اقتحام عالم منافسات الهواة.

كانت التسعينيات بمثابة حقبة انتعاشة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، بظهور مجموعة متميزة من الموديلات أمريكية الصنع.

أطلقت شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، الخميس، السيارة توسان-TUCSON الجديدة كليا ضمن فئة الـSUV المدمجة.