تونس تعتقل متشددا في "جبل السلوم" وزوجته تفجر نفسها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 2 أبريل 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم الخميس، أن عناصر الأمن تمكنت من القضاء على متشدد في جبل ”السلوم“ في محافظة القصرين شمال العاصمة تونس، كان رفقة زوجته التي فجرت نفسها.

وأكدت وزارة الداخلية التونسية، في بيان صادر عنها، أن المتشددة، وهي تحمل جنسية أجنبية، فجرت نفسها، باستعمال حزام ناسف أسفر عن موتها رفقة رضيعة كانت تحملها بين يديها.

وأضاف البيان أن الابنة الثانية للمتشدد والمتشددة، بقيت على قيد الحياة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه العملية حصلت بعد القيام بعملية رصد لمجموعة متشددة في جبال ”السلوم“ من محافظة القصرين.

وذكرت تقارير إعلامية، أن المتشدد ينحدر من منطقة ”المنيهلة“ من محافظة أريانة، لافتة إلى أنه ”مصنف خطير“ لدى السلطات التونسية.

يذكر أن ”جبل السلوم“ مكان تتحصن به مجموعات متشددة منذ سنوات، أغلبهم من كتيبة ”جند الخلافة“، التي بايعت تنظيم داعش.