عضو بـ"الشيوخ": مدينة الدواء تجذب كبرى الشركات العالمية في الصناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة الدواء، بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، يعد استكمالاً لسلسلة الإنجازات القومية التي تحققها الدولة المصرية في قطاع الصحة منذ أن تولي الرئيس مقاليد نظام الحكم، في إطار رؤية استراتيجية مُتكاملة ومُحددة للاهتمام بتطوير قطاع الصحة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن المصري.

وأضاف منظور، في بيان، أن مدينة الدواء، تعد من أهم المشاريع القومية العملاقة للدولة المصرية بالشرق الأوسط، حيث تعد من أكبر المدن من نوعها والتي تقام على مساحة 180 ألف متر مربع، ومُزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات، مُؤكدًا أن هذا المشروع العملاق يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويستهدف أيضًا ضبط أسعار الدواء، واستكمالاً لجهود الدولة في المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن تواجد مدينة الدواء على أرض مصر ستساهم في عملية تطوير منظومة الوحدات الصحية والمراكز الطبية، بجميع محافظات الجمهورية.