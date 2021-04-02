بعد تغيبها بأسبوع.. تفاصيل العثور على جثة الطفلة "جنى" في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

تكثف أجهزة البحث الجنائى بالفيوم، جهودها لكشف غموض العثور على طفلة مقتولة وملقاة داخل جوال بالقرب من مقابر قرية العجميين.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي نائب مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور قسم شرطة مركز أبشواي بالعثور على الطفلة "جنى.م.أ"، 9 سنوات مقتولة وملقاة داخل جوال بالقرب من مقابر قرية العجميين.

جرى تشكيل فريق بحث يقوده العقيد مصطفى حسن رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع غرب الفيوم، تحت إشراف اللواء صبرى العزب مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، لكشف غموض الحادث، خاصة وأن هناك بلاغًا من والد الطفلة يفيد غياب ابنته الصغيرة منذ أكثر من أسبوع.

جرى نقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى أبشواى المركزى وأخطرت نيابة المركز والتي تباشر تحقيقاتها.