رويترز: خطة ألمانية لإعادة بناء مرفأ بيروت مشروطة بحكومة إصلاحية

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

افادت "رويترز" ان المانيا تعد خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت مشروطة بحكومة إصلاحية .



وقال مصدران إن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة تتكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت في إطار الجهود لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي.

ووفقا لمصدرين دبلوماسيين مطلعين على الخطة، فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار.

وقالا إن برلين ستطرح يوم السابع من أبريل اقتراحا وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت.

وبحسب المصادر الدبلوماسية فإن المشروع الألماني سيتكلف مليارات الدولارات وسيحتاج لحكومة لبنانية جديدة تملك تفويضا للإصلاح أولا.