شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية السودانية» تؤكد أهمية الحلول المستدامة لقضايا النازحين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، أن بلادها اعتمدت خطوات عملية لإيجاد حلول مستدامة لمشاكل اللاجئين والنازحين بحل الأزمة وبترسيخ سلام مستدام، فضلاً عن محاربة التهميش ودعم الشرائح الضعيفة.

وجاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الوزاري لمنظمة "إيجاد" الذي عقد أمس عن بُعد، لمتابعة سير العمل في التحضير للاجتماع رفيع المستوى للحلول المستدامة لقضايا النازحين واللاجئين والعائدين والمجتمعات المستضيفة في السودان وجنوب السودان، والمزمع عقده بالخرطوم على مستوى القمة في الفترة المقبلة.

ودعت إلى دعم السودان وجنوب السودان من جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق السلام المرجو الذي يستحقه البلدان، مؤكدةً أن إيجاد حلول مستدامة لقضايا النازحين واللاجئين يسهم في تنفيذ اتفاقيتي السلام في البلدين وفي توطيد دعائم السلام والاستقرار فيهما، كما يسهم في تعزيز جهود محاربة الهجرة غير الشرعية والجرائم المنظمة والاتجار بالبشر، وتحقيق أهداف التنمية في أفريقيا 2063، وأجندة التنمية المستدامة 2030.