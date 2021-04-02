ختام الملتقى الـ15 لسفراء الإمارات بالخارج.. نظرة مستقبلية بلا حدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت أعمال الملتقى الـ15 لسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للإمارات بالخارج، برعاية وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

ملتقى تم على مدى 5 أيام، وبمشاركة الوزراء وسفراء ورؤساء بعثات الدولة في الخارج، وسط ظروفاستثنائية ناجمة عن جائحة كورونا، فرضت استحداث إطار جديد واستخدام أحدث تقنيات الاتصال المرئي لضمان عقد الملتقى بحلته الجديدة.

واستهدف الملتقى تعزيز التواصل والتفاعل مع سفراء الدولة في الخارج لتبادل الآراء والاطلاع على مختلف مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، ومناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بالسياسة الخارجية للدولة.

محاور رئيسية

تناول الملتقى محاور رئيسية في مجال السياسة الخارجية والاقتصاد والابتكار والصناعة والعلوم المتقدمة والصحة والأمن الغذائي، فضلاً عن إضافة إلى استعراض عدد من الأحداث والقضايا والتطورات الإقليمية والدولية، ورصد تأثيراتها وتداعياتها المحتملة.

كما جاء في إطار مهم وحيوي للحوار بين كبار دبلوماسيي الدولة وبين المسؤولين في الداخل بمختلف القطاعات، ومن ثم تحقيق الانسجام والتوافق بين الطرفين في العمل على خدمة أهداف الإمارات الداخلية والخارجية.





ويعتبر الملتقى آلية من الآليات الأساسية لمناقشة التطورات والتغيرات الجارية على المستويين الإقليمي والدولي وكيفية التعاطي معها والتعامل الفاعل مع معطياتها المختلفة في ظل ما يشهده العالم من تحولات كبيرة تحتاج من أي دولة راغبة في تأكيد حضورها الدولي والدفاع عن مصالحها إلى حوارات وطنية مستمرة من أجل التوصل إلى رؤى وتصورات قادرة على التجاوب المستمر مع هذه التحولات.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الدور المحوري الذي لعبته سفارات الإمارات وبعثاتها التمثيلية في الخارج منذ بداية الأزمة كونها صلة الوصل مع مواطني الدولة المتواجدين في الخارج، من أجل تقديم أفضل ما يمكن من تسهيلات وخدمات مع ضمان سلامته والذي له موقع صدارة في أولويات وزارة الخارجية والتعاون الدولة.

وشهد الملتقى في يومه الأول كلمة افتتاحية للدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات استعرض خلالها الخبرة التي اكتسبها خلال مسيرته في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وشمل أيضاً مداخلات لكل من خليفة شاهين المرر، وزير دولة، و لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، وسعيد الحبسي، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

دولة المستقبل

في اليوم الثاني للمؤتمر، أشار ضيف الشرف هايكو ماس- وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية – إلى نهج الإمارات، والتي بدلًا من الاعتماد على الإنجازات العظيمة التي حصدتها على مدار الخمسين عامًا الماضية، اختارت أن تتطلع إلى المستقبل.

كما شهد جدول أعمال الملتقى في يومه الثاني جلسة مع أحمد علي الصايغ، وزير دولة تطرق فيها إلى آخر مستجدات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعن الدور المحوري الذي تقوم به الدولة للمساهمة في المحافظة على الأمن في المنطقة.

ثم تحدث وزير الاقتصادر عبدالله بن طوق المري، في جلسة بعنوان "الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة بعد (كوفيد-19)" وجلسة مع حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة مبادلة للاستثمار، في مداخلة بعنوان "الإمارات العربية المتحدة كمركز أعمال عالمي".

الإمارات وأفريقيا

أما اليوم الثالث لملتقى السفراء وممثلي البعثات التمثيلية الإمارات في الخارج فقد بدأ بمداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي للشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة تتطرق خلالها إلى "الآفاق المستقبلية للسياسة الخارجية في أفريقيا".

عقب ذلك عقدت جلسة مع عمر أحمد السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تحدث فيها عن دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" فضلاً عن جلسة حول مستجدات قطاع الخدمات المساندة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي قدمها عبدالله محمد البلوكي، وكيل وزارة مساعد للخدمات المساندة.





واختتم اليوم الثالث للملتقى بجلسة حوارية عبر تقنية الاتصال المرئي أدارتها الإعلامية هادلي غامبل وجمعت يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية ونورمان رول، كبير مستشاري مشروع "مكافحة التطرف" و"المتحدون ضد إيران النووية".

التعايش والانفتاح

ومع انطلاق رابع أيام الملتقى، تحدث الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في جلسة بعنوان "دولة الإمارات عنوان للتسامح والتعايش والانفتاح" تتطرق خلالها إلى مكانة الدولة كحاضنة لقيم التسامح والسلام، والأمان، والتعددية الثقافية.

كما شهد الملتقى في يومه الرابع حلقة نقاشية مع عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع والدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات ومديرة إدارة الأمراض السارية عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان "الصحة في دولة الإمارات بعد (كوفيد-19).

وتبع الجلسة مع القطاع الصحي جلسة مع مريم المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي بعنوان "مستقبل الأمن الغذائي في دولة الإمارات".

واختتم اليوم الرابع للملتقى فيصل عيسى لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية، في جلسة حول مستجدات خدمات المواطنين والخدمات القنصلية استعرض خلالها مجموعة من الخطط يتم تنفيذها للارتقاء بالقطاع القنصلي والآليات القائمة فيما يخدم احتياجات الجمهور.



تطلع نحو المستقبل

ومع اليوم الخامس والأخير، ركز محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، على "التوجهات المستقبلية"، ثم أشارت ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي إلى "آخر التطورات بشأن إكسبو 2020 دبي".





كما تطرقت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة إلى إنجاز عام 2021، والذي أضفى بالأمل على كل من يسكن الدولة في كلمة بعنوان "مسبار الأمل: إنجاز تاريخي جديد في مسيرة الإمارات" ألقتها معاليها عبر تقنية الاتصال المرئي.

وشهد الملتقى في يومه الخامس جلسة حوارية عبر تقنية الاتصال المرئي مع ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في جلسة وتمحورت الجلسة حول جهود ومساعدات المجتمع الدولي خلال أزمة كورونا.





أما الجلسة الختامية للملتقى الخامس عشر لسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج فكانت بعنوان: "الصحة النفسية والعقلية: من الضغط النفسي إلى الراحة النفسية" تناولته الدكتورة ناهدة نياز أحمد، استشارية طب الأمراض النفسية، ورئيسة المجلس الإكلينيكي لطب الأمراض النفسية في شركة أبوظبي للخدمات الطبية (صحة) ورئيسة لجنة الصحة النفسية في دائرة الصحة عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويعقد ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية الإماراتية في الخارج سنوياً في العاصمة أبوظبي حيث يمثل فرصة مهمة للتفاعل والحوار وتبادل الآراء والأفكار مع القيادة والمسؤولين في الدولة وسفراء وممثلي البعثات التمثيلية في الخارج على الساحتين الإقليمية والدولية بما يعزز من أداء السياسة الخارجية الإماراتية وفاعليتها.