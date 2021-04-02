شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكتشفون عفناً فطرياً يمنع كورونا من التكاثر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف فريق دولي من علماء من روسيا والهند والبرازيل، عفناً فطرياً ينتمي إلى أسرة Aspergillus يتضمن مواد قادرة على منع فيروس كورونا المستجد من تطوير نشاطه والتكاثر، في بادرة تجدد الآمال في إمكانية الحد من تفشي الوباء الذي يجتاح العالم حالياً.

واستنتج العلماء، بحسب صحيفة «إزفيستيا» الروسية بعد أبحاث أجروها، بأن المادة المذكورة يمكن أن تشكل أساساً لدواء فعال ضد الفيروس التاجي، وستكون أقل سميّة من الأدوية المستخدمة حالياً لعلاج المصابين بالفيروس.

وأكد مدير مختبر النمذجة الكمبيوترية للأدوية في جامعة جنوب الأورال الروسية فلاديمير بوتيومكن، أن الدواء الذي أعده العلماء من هذه المادة لا يهدد الرئتين، إذ يتكوّن من جزيئات بسيطة معزولة من العفن، وغير سامة وغير قادرة على التكاثر في جسم الإنسان. ويستعد الفريق العلمي لإدخال تعديلات في الدواء آخذين بالحسبان البحوث التي أجروها، بحسب بوتيومكين.

وحسب الأخصائيون الروس في جامعة جنوب الأورال كثافة المادة اللازمة لمكافحة الفيروس. وينتظرون حالياً تأكيد تلك المعلومات في ظروف المختبر بالتعاون مع علماء في جامعة دلهي الهندية، في وقت يدرس باحثون في جامعة «برنامبوكو» البرازيلية تأثير الفطر على الحيوانات المصابة بالفيروس.ويتوقع باحثون أن يحل الدواء الجديد في المستقبل محل الأدوية المستخدمة الأكثر سميّة بفترة تأثير قصيرة.