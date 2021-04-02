شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية الموحدة» تراوح بين اليمين واليسار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت القائمة العربية الموحدة، التي يقودها منصور عباس، التحالف مع حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، لكنها حائرة بين الانضمام إلى اليمين أو يسار الوسط، في حين حكم قضاة محكمة منطقة القدس بضرورة حضور نتنياهو الجلسة الافتتاحية لمرحلة الأدلة من محاكمته بتهم الفساد يوم الاثنين المقبل.

ونفى مازن غنايم عضو الكنيست عن القائمة الموحدة أن تكون قد قررت التحالف مع حزب الليكود لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعدما نقلت هيئة البث الإسرائيلي، عن مصدر بالقائمة ، أن رئيسها قرر دعم حكومة برئاسة نتنياهو من الخارج، لافتاً إلى أن ذلك مشروط بعدم تولي إيتمار بن غفير من «الصهيونية المتدينة» منصباً وزارياً.

لا قرار بعد

وكشف غنايم في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن «القائمة لم تقرر بعد الانضمام إلى حزب الليكود أو تحالف اليسار»، مشيراً إلى أن «كلا المعسكرين مختلفان ومنقسمان داخلياً». وأضاف «اليمين المتطرف كان قد صرح بأنه لن يسمح بأن تكون هناك حكومة بداخلها نواب عرب، والاثنين المقبل من المقرر أن نتوجه لرئيس الدولة ونوصي بتولي أحد المعسكرين الحكومة».

وأكد غنايم أنه «للمرة الأولى في الانتخابات الإسرائيلية، بات مصير الحكومة الإسرائيلية في يد النواب العرب.

وعن إمكانية القبول بتحالف مع نتنياهو بشروط، قال غنايم: «في حال قررنا التحالف على أي حكومة سواء مع اليسار أو اليمين ، سيكون هناك الكثير من الشروط والمطالب الواجب تحقيقها لمجتمعنا العربي في الداخل، وبحسب قبول هذه الشروط سيتم تحديد الوجهة التي سنوصي لها».

ويطالب عباس بزيادة الميزانية الخاصة لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، وإلغاء قانون «كامينتس» المتعلق بالبناء وتغيير قانون القومية أو إدخال تعديل عليه وتخويل السلطات المحلية صلاحيات أوسع.

في غضون ذلك، طالب حزب «تيكفا حداشا»، برئاسة جدعون ساعر، رئيس حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد، بالتنازل لرئيس حزب «يمينا»، نفتالي بينيت، ليكون الأخير مرشح «كتلة التغيير» لرئاسة الحكومة، بادعاء أن بينيت وساعر يتعرضان حالياً لضغوط من جانب حزب الليكود واليمين من أجل عدم تشكيل حكومة مع أحزاب الوسط – يسار.

نتنياهو أمام القضاء

على صعيد آخر، ألزمت النيابة العامة الإسرائيلية نتنياهو بالمثول أمام القضاة خلال مرحلة الاستماع الخاصة بالقضايا المسندة إليه.

وبعد تقديمه طلباً للتغيب عن الجلسات، قررت النيابة العامة إلزام نتنياهو بالمثول أمام القضاة خلال مرحلة الاستماع، مع استئناف محاكمته في المحكمة المركزية في القدس الاثنين المقبل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ستبدأ فيه مرحلة الإثباتات في محاكمة نتنياهو المتهم بقضايا فساد خطيرة، من بينها، الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة.

وقالت النيابة العامة «الادعاء يعتقد أن ثمة جدوى حقيقية لحضور المتهم أثناء الخطاب الافتتاحي الذي ستلقيه في المحكمة المدعية عنات بن آري، والذي يشكل بداية قضية الادعاء كلها، من ناحية دلالات الأمور من جانب المتهم ودون وساطة، وكذلك من ناحية إظهار وجه العدالة».

(وكالات)