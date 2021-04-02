شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك الماروني يطلق «صرخة غضب» ضد «حزب الله» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

وجّه البطريرك الماروني بشارة الراعي، أعنف انتقادات علنية تجاه سياسة «حزب الله» اللبناني التي أدخلت البلاد في محاور لا ناقة له فيها ولا جمل، معتبراً أنها تأتي ضد مصلحة البلاد والشعب، فيما اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أمس الخميس، أن مفتاح حل الأزمات في البلاد يكمن في تأليف الحكومة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، في وقت أعلن مصرف لبنان المركزي أنه سيناقش التدقيق مع شركة «ألفايرز أند مارسال» في 6 إبريل، بينما شهدت البلاد وقفات مطلبية متفرقة.

وتوجه رأس الكنيسة المارونية في لبنان، في تسجيل فيديو انتشر على نطاق واسع، إلى «حزب الله» بجملة تساؤلات سيادية: «لماذا تقف ضد الحياد، هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟ هل تأخذ برأيي حين تقوم بالحرب؟ هل تطلب موافقتي للذهاب إلى سوريا والعراق واليمن؟ هل تطلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟ علماً بأنّ الدستور يقول إن إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار من ثلثي أصوات الحكومة». وأضاف الراعي في مخاطبته حزب الله: «ما أقوم به أنا هو في مصلحتك، أما أنت فلا تراعي مصلحتي ولا مصلحة شعبك». وختم: «لماذا تريد مني أن أوافق على وجوب أن توافق على الذهاب إلى موضوع فيه خلاص لبنان، ولا تريدني أن أوافق عندما تذهب إلى الحرب التي فيها خراب لبنان».

المؤتمر الدولي

ويتبنّى البطريرك بشارة الراعي دعوة إلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لإنقاذ لبنان، ما أثار انتقادات «حزب الله». ويقول الراعي: «نريد من المؤتمر الدولي إعلان حياد لبنان فلا يعود ضحية الصراعات والحروب وأرض الانقسامات وبالتالي يتأسّس على قوة التوازن، لا على موازين القوى التي تنذر دائماً بالحروب».

المصرف المركزي

من جهة أخرى، أشار دياب، خلال تفقده مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي أمس، إلى أن تأليف الحكومة الجديدة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي المفتاح لحل كل الأزمات التي تعانيها البلاد. لذلك أتمنى على جميع المعنيين الإسراع بتأليف الحكومة لمواجهة كل هذه التحديات.

في غضون ذلك، قال مصرف لبنان المركزي في بيان، أمس الخميس، إنه مستعد لتسهيل عملية تدقيق جنائي ستجريها شركة «ألفاريز أند مارسال» وإنه سيبحث هذا في اجتماع عبر الإنترنت مع الشركة المتخصصة في إعادة الهيكلة في السادس من إبريل/ نيسان. وكانت «ألفاريز أند مارسال» انسحبت من عملية التدقيق في نوفمبر/ تشرين الثاني قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي طلبتها، مما دفع البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول لرفع السرية المصرفية لمدة عام.

احتجاجات متفرقة

إلى ذلك، اعتصم عدد من الناشطين أمام ثكنة بربر الخازن في فردان في بيروت، تزامناً مع استدعاء الناشطة نسرين شاهين في دعوى مقدمة ضدها من مستشار الوزير السابق جبران باسيل القانوني ماجد بويز. واعتصم محتجون أمام المحكمة العسكرية في بيروت، وطالبوا بإطلاق سراح ناشطين موقوفين، ما تسبب بزحمة سير خانقة، حيث تم تحويل السير إلى مسارب فرعية. ونظم محتجون اعتصاماً رمزياً عند نقطة العريضة الحدودية الشرعية بين لبنان وسوريا في الشمال، وذلك اعتراضاً على ما وصفوه بالتهريب النظامي عبر الحدود الشرعية في حضور كثيف لعناصر الجيش والجمارك.