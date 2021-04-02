شكرا لقرائتكم خبر عن حكة جلدية تكشف إصابته بسرطان المرارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ديل يوست، مدرس يعمل في أبوظبي، شَعَر بحكة مفاجئة في جميع أنحاء جسده، وظَنَّ المقيم البالغ من العمر 66 عاماً أن أقراص الدواء والكريمات التي وصفها طبيب الأمراض الجلدية ستحل المشكلة، ولكن عندما استمر شعوره بالحكة، بدأ يَنْتَابُه القلق، لان فحوص الدم، والفحوص الأخرى التي أجراها، في أول مستشفى زاره، حين بدأ يشعر بتلك الأعراض، أظهرت أنه كان يعاني سرطان المرارة، وسرطان القناة الصفراوية.

يقول ديل: «قد يبدو غريباً أن تكون الحكة علامة من علامات الإصابة بالسرطان. حيث يمكن لفحوص الدم، والفحوص الشعاعية، أَنْ تُبِيِّن أَنَّ القنوات الصفراوية كانت مسدودة، وبالتالي كانت العصارة الصفراوية تتراكم كلُّها في جسمي، وتسبب اليرقان والحكة. حاول الأطباء مرتين وضع دعامات حتى تتدفق العصارة الصفراوية إلى الأمعاء الدقيقة مرة أخرى، ولكن لم يحالفهم الحظ».

يقول الدكتور نفيد أحمد، جراح الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية، في معهد أمراض الجهاز الهضمي، بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «إنهم نجحوا في محاولتهم لتنظيف القنوات الصفراوية المسدودة لدى المريض، وتخفيف أعراض اليرقان باستخدام الدعامات». حيث كان ضرورياً أن يأخذوا بهذا النهج الطبي لكي يواصلوا علاج ديل، واستئصال السرطان من كبده، ولكي يعالج ديل من هذا السرطان، كان على الفريق الطبي، أن يُجْري عملية جراحية يستأصل فيها الجزء الأوسط من الكبد، حيث اضْطُرَّ الأطباءُ أن يستأصلوا القناة الصفراوية والمرارة كاملةً، وأن يستأصلوا ثلاثة أرباع كبده كذلك.