شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "حقوق إنسان النواب": مدينة الدواء نقلة نوعية لدعم منظومة الصحة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن افتتاح مدينة الدواء المصرية سيحقق نقلة نوعية فى القطاع الصحى فى مصر سيظهر تأثيره جليا على المواطن المصرى قريبا.

وأكد أبو العلا أن هذه المدينة من شأنها أن تعمل على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطن المصرى من خلال منظومة متكاملة بدأها الرئيس السيسى منذ 4 سنوات من خلال تدشين عدة مبادرات تعتبر من أهم المبادرات على مستوى العالم، منها مبادرة 100 مليون صحة، وصحة المرأة وصحة أطفالنا فى المدارس؛ فضلا عن القضاء على قوائم الانتظار.

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن هذه المدينة من شأنها ضبط سوق الدواء والعمل على مواجهة نقص الأدوية، وكذلك السعى للتصدير، بالعمل وفق أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه المدينة تهتم بالدخول فى مجال صناعة الأدوية المتخصصة مثل أدوية السرطان لطرحها بأسعار مناسبة للمواطن المصرى، وهو ما يمثل إضافة ونقلة كبيرة بالمنظومة الصحية فى مصر.