شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ معلقًا على افتتاح مدينة الدواء: ملف الصحة يشهد طفرة غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عبد الرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن مدينة الدواء الجديدة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ستنعكس بشكل إيجابى على صناعة الدواء فى مصر، مشيرًا إلى أن ملف الصحة تصدر أولويات الرئيس وشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية بهدف تقديم خدمة طبية تليق بالمصريين ضمن منظومة بناء الإنسان المصرى.

وأضاف كمال، أن مدينة الأدوية الجديدة ستجمع كل العقاقير الطبية الاستراتيجية الهامة التى تخدم مستقبل القطاع فى مصر، لافتا إلى أن افتتاحها هو بادرة أمل للبلاد حيث سيعمل على توفير الأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موضحا أن العديد من المصانع العامة تعانى من مشاكل فى التصدير وبالتالى يمكنها التصنيع فى مدينة الدواء والتصدير، ما يزيد من إيراداتها بشكل كبير ويزيد من صادرات مصر فى قطاع الدواء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اهتمام القيادة السياسية بالملف الصحى ظهر جليا خلال السنوات الماضية بإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التى ساهمت بشكل كبير فى توفير مناخ صحي للمواطنين مثل 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، والتى قضت على "فيروس سى" بعد أن كانت مصر ضمن قائمة الدولة الأكثر إصابة بالفيروس طبقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وأردف، قائلا: "القيادة السياسية جادة فى مواجهة التحديات وذلك من خلال المشروعات القومية والبنية التحتية والقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة وتطوير القرى الريفية، مما سينعكس على الوضع فى القطاع الصحى وتوفير ملاذ صحى آمن للمواطنين".