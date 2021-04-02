شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "عربية النواب": مدينة الدواء تحول مصر لمركز إقليمى للصناعات الدوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس بمجلس النواب، مدينة الدواء التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنطقة الخانكة بأنها كانت حلما لكل المصريين، معرباً عن ثقته التامة فى أن هذه المدينة ستجعل من مصر مركزا إقليميا وعربياً وأفريقياً كبيراً فى مجال الصناعات الدوائية.

وقال أباظة، إن هذه المدينة تعتبر واحدة من أهم وأبرز المشروعات القومية خلال العصر الحديث لما تمثله من أهمية كبيرة فى القضاء على أزمة نقص الأدوية وفتح مجالات كبيرة لتصدير الدواء لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة وذلك بعدما شهد سوق الدواء تذبذباً خلال الفترة الأخيرة.

كما أكد أن هذه المدينة تعد أكبر المشروعات القومية الدوائية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بعد تنفيذها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية وإقامتها على مساحة 180 ألف متر بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا وتضم مصنعين منهم مصنع الأدوية غير العقيمة الذى يضم 15 خط إنتاج.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن توفير المدينة لاحتياجات مصر من الدواء سيوفر مبالغ كبيرة من العملة الصعبة للدولة، موجهاً التحية لجميع المصريين الشرفاء الذين ساهموا فى إنشاء هذه المدينة بهذه المواصفات العالمية رفيعة المستوى.