شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنجح فى إنقاذ عمال مصنع سماد طلخا من شبح التصفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت جهود المهندس محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى إنقاذ عمال مصنع سماد طلخا من شبح التصفية، وقد تبنى النائب هذه القضية وتابعها باهتمام بالغ مدفوعاً بحرصه على العمال وحقوقهم وعلى هذه الصناعة الوطنية الهامة.

وأعلن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، فى بيان اليوم، الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى موقعها الحالى بمدينة طلخا فى محافظة الدقهلية.

وكان النائب محمد إسماعيل، قد تقدم بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال بتاريخ 14 فبراير 2021 مدعم بالمستندات التى تؤكد على إمكانية تطوير المصنع، بشأن القرار المفاجئ من الجمعية غير العادية بنقل وحدات مصانع شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية إلى موقع شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس، فى فبراير الماضى، وذلك بعد لقاءات وجلسات عديدة مع عمال المصنع بمجلس النواب، وإرفاق المستندات الدالة على إمكانية تطوير المصنع فى مكانه.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انحيازها الكامل لعمال مصر، يد الدولة العفية فى مسيرة التنمية والنهوض بالصناعة الوطنية.