الدار البيضاء… عصابة تقتني حلي ومجوهرات عبر شيكات مسروقة ووثائق مزورة

جدة - عبدالحي حسين - جرى، توقيف سبعة أشخاص، أمس الأربعاء، من بينهم سيدة من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة والتزوير واستعمال ذلك في النصب والاحتيال.

وتشير المعطيات الأولية، إلى تورط المشتبه فيها الرئيسية في سرقة دفاتر شيكات في اسم الغير؛ وذلك بعدما جرى توقيفها متلبسة باقتناء حلي بأحد المحلات التجارية بمنطقة “بوركون” بمدينة الدار البيضاء، مستعملة في ذلك شيكا بنكيا مصرحا بسرقته ووثائق هوية مزورة.

وذكر، بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، مساء اليوم الخميس، أن المشتبه فيها الرئيسية، تستخدم دفاتر شيكات، مسروقة في اسم الغير، وتستعملها في اقتناء حلي ومجوهرات بمجموعة من المحلات التجارية والأسواق بمدن الرباط والدار البيضاء ونواحيهما؛ وذلك بعد تزوير وثائق هوية تحمل المعطيات الإسمية نفسها لأصحاب هذه الشيكات.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى توقيف شريكها؛ فضلا عن توقيف أربعة من أصحاب محلات المجوهرات بمدينة الدار البيضاء، والذين يشتبه في تورطهم في تصريف متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

إلى ذلك، مكنت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة كبيرة من الشيكات البنكية في اسم الغير؛ فضلا عن وثائق تعريفية مزورة وكميات من الحلي والمجوهرات المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.

هذا وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.