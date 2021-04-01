المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعقد اجتماعا لتشخيص وضعية القضاء في المغرب

جدة - عبدالحي حسين - عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماعا، خصص لتشخيص الوضعية الراهنة لسير القضاء، في أفق إعداد استراتيجية لعمل المجلس على الأمد القريب، والمتوسط، ترمي إلى تجويد الأداء القضائي في المغرب.

وذكر بلاغ للمجلس ذاته، مساء اليوم الخميس، أن الاجتماع السالف الذكر، والذي يأتي مباشرة بعد تنصيب محمد عبد النباوي، ومولاي الحسن الداكي، المعينين من قبل الملك محمد السادس، على التوالي، رئيسا أول لمحكمة النقض، ووكيلا عاما لديها، لتناول الوضعية الراهنة لسير القضاء في أفق إعداد استراتيجية لعمل المجلس، ترمي إلى تجويد الأداء القضائي، والرقي بالعدالة في المملكة، وتحقيق النجاعة، ومزيد من الشفافية.

كما تهدف الاستراتيجية نفسها إلى تخليق الجسم القضائي، وإذكاء روح الالتزام بأخلاقيات المهنة، وأعرافها، والمبادئ الدستورية الناظمة لها، وأعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مواصلته دراسة هذا الموضوع في اجتماعاته المقبلة.