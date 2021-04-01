وفد صحافي مغربي يزور إسرائيل.. في مقدمته من حاوروا مسؤول مكتب الاتصال

جدة - عبدالحي حسين - من المرتقب أن يزور وفد صحافي مغربي إسرائيل في زيارة رسمية من تنظيم وزارة الخارجية الإسرائيلية، وذلك في زيارة منفصلة عن الوفد الخليجي، الذي سيزور الدولة العبرية، خلال الأيام المقبلة.

وبحسب تدوينة للناشطة الحقوقية شامة درشول، سيجري التنسيق مع المغرب، من أجل زيارة مجموعة من الصحافيين المغاربة إلى إسرائيل، والأولوية ستمنح لأولئك، الذين حاوروا ديفيد غوفريند، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب.

ويتوجه وفد صحافي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، خلال الأيام المقبلة، إلى إسرائيل في زيارة رسمية من تنظيم وزارة الخارجية في الدولة نفسها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن وفدا صحافيا، ينتمي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، سيلتقي وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وأعضاء من الكنيسيت، بالإضافة إلى ذلك، سيزور المقدسات الإسلامية في القدس.