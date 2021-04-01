الإمارات.. الحبس سنة لمن يطلق “كذبة أبريل”

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الخميس، إقرار عقوبة الحبس لمدة سنة، لمن يروج شائعات ضمن ما يُعرف بـ”كذبة أبريل”.

وجاء ذلك وفق بيان النيابة الإماراتية العامة، الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية، بالتزامن مع مطلع شهر أبريل الجاري، والمعروف بإطلاق الأكاذيب، والشائعات في عدد من دول العالم.

وحذرت النيابة العامة الإماراتية “من مغبة الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية نتيجة الانجراف وراء إطلاق الإشاعات الكاذبة، وصناعة المقالب، بسبب ما يعرف بكذبة أبريل، لما له من تأثير سلبي في المجتمع من حيث الإضرار بالمصالح العامة، وبث الروح السلبية، وتكدير الأمن العام”.

وأكد البيان نفسه “إطلاق جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من أذاع عمدا أخبارا، أو بيانات، أو شائعات كاذبة، أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

وتعد كذبة فاتح أبريل عادة تقليدية في أنحاء مختلفة من العالم، يتم فيها إطلاق الشائعات، وخداع القائمين بها بعضهم بعض، وهو ما تترتب عنه مواقف طريفة أحيانا، ومحرجة، ومزعجة في أحيان أخرى.