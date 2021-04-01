قوة أمنية تحرر مختطفاً وتعتقل خاطفيه وسط بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الشرطة الاتحادية، الخميس، عن تحرير مختطف واعتقال خاطفيه وسط بغداد.



وقالت الشرطة في بيان، إن "قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى شرطة الاتحادية تمكنت بالتنسيق مع مفارز اجرام الكرادة، من تحرير أحد المخطوفين في منطقة (الكرادة) وسط العاصمة بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث".

وأضافت أنه "تم القاء القبض على (ل، ح، ح) و(ع، ر، ج) منفذين عملية الخطف بعد ساعات من اختطافهما لاحد الاشخاص، وضبط بحوزتهما مسدس نوع كلوك مع مخزن مسدس".