خلال 24 ساعة.. فرنسا تسجل أكثر من 50 ألف إصابة بكورونا

وأشارت وزارة الصحة إلى أن حصيلة الوفيات خلال اليوم الأخير بلغت 308 حالات، وبلغ عدد المصابين في أقسام العناية المركزة 5109 أشخاص مع إضافة 56 شخصا يوم الخميس.

وتشكل حصيلة إصابات الخميس انخفاضا مقارنة بحصيلة الأربعاء حيث تم تسجيل 59038 إصابة، لكنها مرتفعة بالمقارنة مع حصيلة يوم الخميس الماضي، حيث سجلت 45641 إصابة.