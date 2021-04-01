الخارجية الأميركية: من مصلحتنا الحفاظ على التعاون الاستراتيجي مع السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت الخارجية الأميركية، الخميس، أن من مصلحة واشنطن الحفاظ على التعاون الاستراتيجي مع السعودية.



وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، إن الرياض شريك رئيسي في العديد من الأولويات، بما في ذلك الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.

كما أضاف "تواجه المملكة تهديدات كبيرة لأراضيها من اليمن وأماكن أخرى في المنطقة، والهجمات عليها تعرض حياة المدنيين الأبرياء، ولهذا السبب نحن ملتزمون بالعمل معا لمساعدة السعودية على تعزيز دفاعاتها ضد هذه التهديدات".

وتابع "نعمل بشراكة مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن".

في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، أن واشنطن تأخذ بجدية التزاماتها للدفاع عن السعودية ومساعدة شعب المملكة للدفاع عن نفسه ضد هجمات ما زالت مستمرة.

وقال جون كيربي "نتابع النظر في توزيع قواتنا حول العالم، ونتابع دعم الدفاع عن المملكة بما فيه قدراتها على صد الهجمات".

كما أضاف "إيران تشكل خطراً على جيرانها والمنطقة والأمن القومي الأميركي"، مشيراً إلى أن برنامج إيران الصاروخي موجود ويتطور.

وتابع "إيران تواصل دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة".

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، في وقت سابق الخميس، أنها ستعيد نشر عناصرها بناء على التهديدات في العالم.

وأضافت أن خطتها لإعادة توزيع قواتها في العالم مرهونة بعناصر متعددة.