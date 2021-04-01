"الإمارات للإفتاء الشرعي" يناقش المستجدات الفقهية المتعلقة بشهر رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، خلال اجتماعه الثالث لعام 2021 الذي عقد أمس الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس العلامة عبدالله بن بيه، المستجدات الفقهية المتعلقة بشهر رمضان المبارك والتي تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها.



ورفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحكام الإمارات، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما هنأ شعب الإمارات بهذه المناسبة وكافة الشعوب العربية والإسلامية.

واستعرض المجلس المواضيع الفقهية المدرجة على جدول أعماله حيث ناقش الأحكام الشرعية التي تتعلق بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية في مجال العبادات، كما ناقش ما يتعلق بتقديم وجبات إفطار الصائم وإقامة صلاة التراويح في المساجد، وحكم استخدام اللقاح ضد كورونا للصائم في نهار رمضان حيث قرر المجلس جواز ذلك وعدم منافاته للصوم لأنه ليس من المفطرات المنصوصة ولا في معناها.

وسيصدر عن المجلس بيان رسمي تفصيلي ضمن الإحاطة الإعلامية لبيان الأحكام الشرعية في المواضيع التي تمَّت مناقشتها ضمن جدول اجتماعه.