شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. مستقبل وطن يوزع السيارات على المواطنين المصريين ضمن مبادرة الإحلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قام حزب مستقبل وطن بمصر، بتوزيع السيارات على المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية المصرية، ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة هدية الرئيس المصري بإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وهى مباردة فريدة من نوعها.



وأعلن حزب مستقبل وطن بمصر فى وقت سابق، أن مبادرة هدية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تشمل أن المواطن لا يتكلف أى مصاريف مالية، ويقوم بتسليم سيارته القديمة فقط والحصول على السيارة الجديدة، وهى للسائقين الملتزمين ويتم مساعدتهم فى كل الإجراءات اللأزمة.