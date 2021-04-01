إدانة أول شرطي بريطاني بالإرهاب

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"الخليج 365" من لندن: دانت محكمة بريطانية، أول شرطي بتهمة التورط في إرهاب اليمين المتطرف، بعد أن عمل في تجنيد منتمين لمجموعة إرهابية نازية جديدة محظورة.

وأدانت هيئة المحلفين في محكمة الجنايات في لندن (أولد بيلي) الضابط في شرطة العاصمة بنيامين هانام، وهو من مدينة إدمونتون شمال لندن، بكونه عضوًا في منظمة العمل الوطنية، وهي منظمة إرهابية محظورة، إلى جانب تهمتي حيازة وثائق مفيدة للإرهاب والاحتيال.

وبعد إلقاء القبض على الشرطي هانام البالغ من العمر 22 عاما في مارس من العام الماضي، وجد المحققون صورة على جهاز iPhone الخاص به تظهره في زي الشرطة، مع شارب على غرار هتلر مثبت على وجهه وشارة نازية على طية صدر السترة.

ووجدوا أيضًا أنه قام بتنزيل دليل القتال بالسكاكين ونسخة من "بيان" المتطرف اليميني أندرس بريفيك، الذي قتل 77 شخصًا، معظمهم من الأطفال، في هجمات بالقنابل والبنادق في النرويج في عام 2011.

وثيقة بريفيك

وقال ممثلو الادعاء إن وثيقة بريفيك تضمنت تعليمات بشأن صنع قنابل وتبريرات شاملة لهجماته التي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا".

وكان هانام الذي عمل مع فريق الاستجابة للطوارئ في منطقة هارنجي في شمال لندن انضم إلى شرطة العاصمة في مارس 2018.

وكان تم حظر منظمة العمل الوطني من قبل الحكومة البريطانية كجماعة إرهابية في 16 ديسمبر 2016.

واستمعت محكمة أولد بيلي كيف سافر الشرطي هانام بعد شهر من الحظر، في 15 يناير 2017، إلى مدينة سويندون للقاء أعضاء آخرين في المجموعة.

كما حضر عددًا من الاجتماعات مع أعضاء المجموعة في الأشهر التي تلت، الحظر، وشارك في جلسة تصوير لفيديو يروج لفيلم ناشيونال أكشن يسمى NS131.

وعُرضت على المحكمة مقاطع فيديو لهانام في جلسات نشاط بدني، بما في ذلك الملاكمة ، مع أعضاء المجموعة في الغابة.

لوحات جدارية

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى هانام وآخرين في المجموعة في مدينة سويندون، وهم يرسمون رسومات على الجدران تحمل شعار NS131 على الجدران في موقعين حول المدينة.

وقال تقرير إن نشاطات الشرطي هانام هذه تمت قبل أسابيع فقط من تقديمه للانضمام إلى شرطة العاصمة في يوليو 2017. وقال هانام للمحكمة إن اهتمامه بالفاشية بدأ لأنه أحب "المظهر الجريء" لملصقات الدعاية النازية.

وأفاد بأنه يعاني من مرض التوحد، مما جعله مهووسًا بتنزيل المواد.

وقال تقرير صحفي أنه عندما كانت الشرطة فتشت غرفة نوم هانام بعد اعتقاله وجدوا عددًا من ملصقات الدعاية النازية على جدار غرفة نومه.

وكانت مدرسته اثارت مخاوف داخلية بشأن آرائه المتطرفة بعد تعليقات حول الهجرة خلال مناقشة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومشروع من المستوى الأول حول الأيديولوجية المتطرفة، والتي قال المعلمون إنهم لم يتمكنوا من تقديمها بسبب المحتوى.

أكدت شرطة العاصمة أنه لم يتم البحث عن أي مرجع مدرسي أثناء عملية التقديم والفحص التي قدمها بنيامين هانام.

هانام ينفي

وخلال التحقيقات كان هانام نفى ما إذا كان عضوًا في الحزب الوطني البريطاني "أو منظمة مماثلة، قد يتعارض دستورها أو أهدافها أو أهدافها أو تصريحاتها مع واجب ضباط الشرطة في تعزيز المساواة بين الأعراق".

وإلى ذلك، قال الضابط ريتشارد سميث، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد: "من الواضح أنه سيكون هناك بعض القلق من أن شخصًا كان عضوًا في مجموعة مثل (العمل الوطني) كان قادرًا على أن يصبح عضوًا في خدمة شرطة العاصمة، ولكن بمجرد تحديد ذلك حقيقة أننا تصرفنا بسرعة كبيرة.

وأضاف: "من الواضح أن امتلاك عقلية من هذا النوع لا يتوافق تمامًا مع كونك ضابط شرطة"، وقال: "نحن قلقون للغاية من وجود ضابط شرطة في الخدمة كان عضوًا سابقًا في منظمة محظورة وقد تابعنا كل خط من خطوط التحقيق كما تتوقع منا أن نفعل ذلك."

ويشار إلى أنه كانت تم اكتشاف نشاط الضابط الشاب عندما اخترق متسلل مجهول يستخدم اسم "antifa-data" (بيانات معادية للفاشية) منتدى للنازيين الجدد يسمى Iron March ونشر تفاصيل عن 1185 مستخدمًا عبر الإنترنت.