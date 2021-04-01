مارين لوبان تؤكد مغادرة رئاسة حزبها قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية

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باريس: أكدت زعيمة اليمين المتشدد الفرنسي مارين لوبان نيّتها التنحي عن رئاسة حزبها "التجمع الوطني" بعد الصيف على الأرجح، من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية بدعم أكثر من جهة واحدة عام 2022.

وقالت رئيسة "التجمع الوطني" في حوار مع مجلة "لانكوريكت" الشهرية عند سؤالها عن تأكيد مغادرتها قيادة الحزب، "ليس في المؤتمر المقبل، لأنه سيقر المرشح للانتخابات الرئاسية، ويجب أن يعاد انتخابي، لكن لاحقا نعم لأنه من الضروري ألا أكون مرشحة التجمع الوطني فقط".

وأضافت "مع إمكانية الفوز (في الانتخابات الرئاسية) التي صارت الآن أعلى من أي وقت مضى، يجب أن أكون مرشحة جميع من يريدون خوض المعركة الوطنيّة".

وكانت مارين لوبان قد صرحت في شباط/فبراير أنها "تفكر" في التنحي عن رئاسة حزبها حتى تكون "مرشحة جميع الفرنسيين" على أن تكون "مدعومة بلا شكّ" من الحزب.

ووفق الرجل الثاني في الحزب جوردان بارديلا المرشح لخلافتها، ستتنحى لوبان "بعد الصيف على الأرجح".

ويعقد "التجمع الوطني" مؤتمره السابع عشر في بربنيون (جنوب) بداية تموز/يوليو، ومن المنتظر أن يقر ترشيح مارين لوبان للانتخابات الرئاسية.

وكانت لوبان قد دخلت "في إجازة" من رئاسة الحزب خلال جولتي الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2017.