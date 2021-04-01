ثلاثة قتلى في تحطم مروحية للجيش الافغاني في جنوب البلاد

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قندهار: قتل ثلاثة رجال أمن أفغان إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في جنوب أفغانستان، على ما أعلن مسؤولون الخميس، فيما أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة العسكرية.

وذكرت وزارة الدفاع أنّ الحادث وقع مساء الاربعاء في ولاية هلمند المضطربة (جنوب) فيما كانت المروحية تقوم بهبوط طارئ.

وأضافت أنّ الحادث تسبب بمقتل شرطيين وجندي وإصابة أربعة رجال أمن آخرين، مشيرة إلى فتح تحقيق في الواقعة.

وأفاد رئيس مجلس ولاية هلمند عطا الله أفغان وكالة فرانس برس أنّ المروحية كانت تقل مسؤولين أمنيين بعد اجتماع في الولاية.

وأوضح أنّ "المروحية تحطمت خلال هبوط طارئ بعدما واجهت مشكلات تقنية".

لكنّ حركة طالبان ادعت أن مقاتليها اسقطوا المروحية العسكرية.

وقال المتحدث باسم الحركة المتمردة قارئ يوسف أحمدي في بيان "مجاهدينا اسقطوا المروحية في منطقة واشر في ولاية هلمند".

وأوضح انّ المروحية اسقطت فيما كانت تقوم بقصف مواقع للمتمردين. إلا أنّ وزارة الدفاع الأفغانية نفت هذه المزاعم.

وياتي حادث الاربعاء بعد نحو اسبوعين من مقتل تسعة اشخاص في تحطم مروحية عسكرية وسط أفغانستان.

وتحدثت وزارة الدفاع في البداية عن وقوع حادث، لكنّ الرئيس أشرف غني أقر لاحقا ب"اسقاطها".

وتعد حوادث المروحيات شائعة في أفغانستان إما بسبب المشاكل التقنية أو هجمات المتمردين.

وفي تشرين الأول/اكتوبر الفائت، قتل تسعة جنود في حادث تصادم بين مروحيتين عسكريتين كانتا تنقلان جرحى في هلمند.

وتواجه الحكومة الأفغانية زيادة في احداث العنف التي تنفذها حركة طالبان في ارجاء البلاد، رغم محادثات السلام بين الغريمين التي انطلقت في الدوحة في ايلول/سبتمبر الفائت.