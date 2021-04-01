شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة ولاء عبد الفتاح: تنظيم الأسرة يضمن نمو اقتصادى مستدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة الدكتورة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، أنه فى ظل الزيادة السكانية المتنامية فى مصر أصبح تنظيم الأسرة ضرورة ملحة، لافتة إلى أنه عندما يتحقق تنظيم الأسرة تتحقق كافة أهداف التنمية المستدامة، قائلة: "لا يمكن ضمان نمو اقتصادى مستدام فى ظل معدل الزيادة السكانية".

وأوضحت الدكتورة ولاء عبد الفتاح، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن النمو الاقتصادى وعدد أفراد الأسرة وجهان لعملة واحدة، إذ أن النمو الاقتصادى ينبغى أن يكون 3 أضعاف معدل النمو السكانى، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية أقدمت على القيام بإصلاحات اقتصادية عميقة حظيت بإشادة واسعة من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تشمل مؤشران للصحة يتعلقان بالسياسات السكانية، وجاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية لتكون مكملة لرؤية مصر 2030 والوفاء بالتزامات مصر بموجب أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وفى هذا الصدد أشارت النائبة إلى ضرورة إعادة النظر فى حملات التوعية والبرامج والمبادرات الحالية التى تقوم بها الهيئات والمؤسسات المعنية ووصولها إلى الفئات المستهدفة لضمان فاعليتها، بالإضافة إلى ضرورة إطلاق حملة وطنية تشمل تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى والمساجد والكنائس ووسائل الإعلام فى التوعية بشكل أكبر بمخاطر النمو السكانى وتقديم الحوافز اللازمة لها وتشجيع المرأة ودعمها فى العمل؛ إذ أثبتت الدراسات أن المرأة العاملة عموماً تنجب أطفالاً أقل وتعطى أهمية أكبر لتعليم أبنائها مقارنة بالمرأة غير العاملة.

واختتمت النائبة الدكتورة ولاء عبد الفتاح تصريحها لـ"الخليج 365"، مؤكدة أن أى نمو اقتصادى مستدام لا يمكن ضمانه فى ظل المعدلات المتزايدة فى السكان، لافتة إلى أن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر بالحملات وتكثيف الجهود المجتمعية للحد من الزيادة السكانية.