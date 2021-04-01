شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة ميرفت ألكسان: الزيادة السكانية تلتهم النمو وتؤثر سلبا على الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تنظيم الأسرة له أهمية كُبرى على صعيدين، الأول اجتماعى والثانى اقتصادى، لافتة إلى أنه كلما كان عدد الأطفال أقل كلما ساهم ذلك في الحفاظ على صحة المرأة لوقت أطول، كما أنه يضمن تربية جيدة وتعليم جيد والحفاظ على صحة الأطفال.

ومن الناحية الاقتصادية أكدت النائبة ميرفت ألكسان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن ارتفاع معدلات الإنجاب لدى الأسرة من شأنه التأثير على إمكانيات الأسرة المادية والاقتصادية والإنفاق على عدد الأطفال وتوفير فرص تعليمية جيدة وتأمين مستقبلهم، لافتة إلى أنه كلما زاد عدد الأطفال تعانى الأسرة فى الكثير من النواحى الاجتماعية والاقتصادية.

ولفتت النائبة إلى أهمية نشر ثقافة تنظيم الأسرة فى القرى والنجوع التى لا تهتم بتنظيم الأسرة وتزداد بها نسبة الأمية، مضيفة: "ونتمنى أن يكون هناك تنظيم بالوعى والثقافة أولا عن طريق الأزهر والكنيسة بالمنابر بالمساجد وقاعات الكنائس لبث التوعية والثقافة"، لافتة إلى أن الزيادة السكانية فى مصر تبلغ نحو 2.5 مليون طفل سنويا، مشيرة إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يلتهم التنمية التى تنفذها الدولة.

كما أكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تنظيم الأسرة ضرورة لمساعدة الدولة فى التنمية ودعمها فى الإنجازات والمشروعات القومية، لافتة إلى أهمية تكاتف جميع الجهات المختصة للتوعية من أجل تنظيم الأسرة، وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة والرائدات الريفيات باعتبارهن الأقدر على الوصول إلى السيدة المصرية بالريف وإقناعها بضرورة تنظيم الأسرة لها ولأسرتها لتوفير حياة كريمة والاستمتاع والاستفادة من المشروعات القومية.