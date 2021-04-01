شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عصام: "تنظيم الأسرة" لم يعد رفاهية ويُحافظ على النمو الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء عصام، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تنظيم الأسرة أصبح أمرا مهما ولم يعد رفاهية كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى دور تنظيم الأسرة فى السيطرة على معدلات النمو السكانى المتزايدة، والتى تؤثر بدورها على معدلات النمو الاقتصادى والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار عصام فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أهمية تنظيم الأسرة فى القضاء على عدة ظواهر سلبية، يأتى فى مُقدمتها زواج القاصرات وعمالة الأطفال، لافتا إلى أن كثير من المواطنين يلجؤون إلى إنجاب الكثير من الأطفال للاستفادة منهم فى سوق العمل وكسب الأموال، ما يُضيع على هؤلاء الأطفال فرص تعليمية توفرها الدولة لهم.

وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الزيادة السكانية تلتهم معدلات النمو الاقتصادى الإيجابية التى يُحققها الاقتصاد المصرى، وأن تنظيم الأسرة أمر مهم للاستفادة من النمو الاقتصادى وتنمية موارد الدولة، قائلا: "معدل النمو السكانى فى مصر تخطى نسبة الـ2.5%، وهذا أمر خطير ويعنى احتياج الدولة سنويا إلى توفير أكثر من مليون فرصة عمل وآلاف الفصول الدراسية، فضلا عن المياه النظيفة والخدمات الصحية المطلوب توفيرها للمواطنين".

واقترح النائب علاء عصام وضع عقوبة تصل للحبس لكل ولى أمر يُضيع على أطفاله فرص تعليمية، وأن يكون هناك عقوبة للأب وصاحب العمل تصل للحبس والغرامة فى حالة تشغيل الأطفال، ووضع عقوبة بالحبس تصل إلى 5 سنوات لكل أب زوج ابنه أو ابنته القاصر، قائلا: "زواج القاصرات جريمة لا تقل عن الاغتصاب".