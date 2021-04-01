السيسي: «مدينة الدواء» المصرية تهدف لتغطية الاحتياجات المحلية

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن امتلاك القدرة على تصنيع الدواء أمر حيوي يتجاوز فكرة التكلفة والمكسب المادي، لافتاً إلى استعداد بلاده لتوفير التسهيلات كافة لصناعة الدواء خصوصاً أدوية الأورام وتشجيع القطاع الخاص.

وأضاف السيسي، أمس، خلال افتتاحه مدينة الدواء بمنطقة «الخانكة» في محافظة القليوبية شمالي القاهرة، أن مصر تستعد لتمويل المرحلة الثانية من مدينة الدواء مهما كانت تكلفتها، لتغطية الاحتياجات المحلية من الدواء بنسبة 100%.

وكشفت مصادر لـ«الاتحاد» أن مدينة الدواء هي واحدة من أكبر مدن الدواء في الشرق الأوسط، لافتة إلى أنها تحتوي على مركز إقليمي لتصنيع الدواء بالتعاون مع الشركات الأجنبية إيذاناً لتصدير المنتجات إلى دول أفريقية وغربية.

وأوضحت المصادر أن المدينة تعمل على تصنيع أدوية متعلقة بفيروس كورونا والأولوية لأدوية الأمراض المزمنة والضغط والقلب والكلى والمخ والأعصاب فضلاً عن بعض الفيتامينات، لافتة إلى أن المدينة تستخدم أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية التي لا تعتمد على التدخل البشري.

وأكد الرئيس المصري أن مصر تسعى لإنتاج أدوية الأورام بنسبة 100%، من خلال توفير المخصصات المالية والتكنولوجية، لافتاً إلى أن الحكومة مستعدة لاتخاذ كل ما يلزم لتوطين صناعة الأدوية في مصر.

وأشار السيسي إلى أن فكرة إنشاء مدينة الدواء بدأت منذ 7 سنوات بهدف توفير الدواء بجودة عالية وأسعار مناسبة ومطابقة للمعايير العالمية، مؤكداً أن صناعة الدواء تمس كل مريض، فمن حقه الحصول على الدواء بسعر مناسب، سواء عن طريق الشراء مباشرة أو عن طريق التأمين الصحي، لافتاً إلى أن الشركة المعنية بإنتاج مشتقات البلازما التي نستوردها حالياً من الخارج، ستقوم بإنتاج المشتقات داخل مصر خلال عامين.