اليمن: توجيهات إيرانية للانقلابيين بإفشال مبادرة السلام السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

شدد مستشار الرئيس اليمني، ياسين مكاوي، على أن توجيهات إيرانية وصلت للحوثيين تأمرهم بإفشال المبادرة السعودية للحل في البلاد.

وقال مكاوي في تغريدات عبر تويتر أمس، إن السلام لا يتجزأ، مشدداً على أن محاولات إيران ومرتزقتها الحوثيين تمرير سلام جزئي مفصل حسب مصالحهم يشكل تهديداً خطيراً على اليمن والمنطقة. كما لفت إلى أن إيران وميليشياتها يهربون السلاح، وينهبون المواد والسلع وأموال النفط ومشتقاته في ظل القيود المفروضة عليهم.

وأشار إلى أن قصف الميليشيات الجنوني على النازحين في مأرب ما هو إلا دليل على أن الإرهاب الحوثي لا تعنيه الإنسانية.

جاء ذلك بعدما شددت أميركا على أن اللقاءات التي أجراها المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ في السعودية وسلطنة عمان حول اليمن كانت مثمرة، وأوضحت الخارجية في بيان أن ليندركينغ عاد أمس، من رحلته إلى السعودية وعمان، حيث عقد اجتماعات مثمرة مع كبار المسؤولين السعوديين واليمنيين والعمانيين.