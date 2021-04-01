رئيس الوزراء اليوناني يزور ليبيا الثلاثاء لتطبيع العلاقات

ابوظبي - سيف اليزيد - أثينا (وكالات)

أعلنت الحكومة اليونانية، أمس، أن رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، سيزور ليبيا يوم الثلاثاء القادم، ويعيد فتح السفارة اليونانية المغلقة منذ 6 أعوام في طرابلس.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية، أريستوتيليا بيلوني، للصحافيين إن ميتسوتاكيس سيتوجه إلى طرابلس لتطبيع وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا.

وكانت وزارة الخارجية اليونانية، أعلنت في فبراير الماضي في بيان، عن قرار أثينا استئناف عمل سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، وفتح قنصليتها العامة في بنغازي بشرق البلاد.

كما رحبت اليونان بتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، التي ستعمل حتى إجراء انتخابات مقررة في 24 ديسمبر المقبل، معربة عن أملها أن يسهم ذلك بشكل حاسم في إحلال السلام والاستقرار بليبيا.