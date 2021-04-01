الحوثي يمنح عناصر «القاعدة» وثائق رسمية بأسماء مزورة

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

كشف تقرير استخباراتي حديث، عن تقديم ميليشيات الحوثي الإرهابية تسهيلات لوجستية لأعضاء في تنظيم «القاعدة»، ليتمكنوا من التجول بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، والعبور لمناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وقال التقرير الذي أصدره جهازا الأمن القومي والسياسي وقُدم لمجلس الأمن الدولي، إن ميليشيات الحوثي منحت بطاقات شخصية لعناصر من تنظيم «القاعدة» الإرهابي بأسماء مزورة والتي بموجبها قاموا باستخراج جوازات سفر بأسماء مزورة.

وأضاف التقرير أن ميليشيات الحوثي قامت بتهريب عناصر إرهابية من تنظيم «القاعدة» من جنسيات غير يمنية إلى داخل البلد ومنحها تصاريح عبور وتسهيل حركتها وتأمينها.

وما تزال ميليشيات الحوثي تصدر الجوازات والبطاقات الشخصية وشهادات الميلاد من صنعاء، مستخدمة إدارة الهجرة والجوازات والجنسية لخدمة مصالحها وأهداف إيران في اليمن، منذ انقلابها على الدولة وإسقاط مؤسساتها بقوة السلاح أواخر عام 2014.