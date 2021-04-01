الكويت تمدد حظر التجول وقطر تعلق الدراسة في المدارس

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت الكويت يوم الخميس إنها ستمدد حظر التجول الجزئي، المفروض لمدة شهر وكان من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل، حتى 22 أبريل نيسان في إطار جهودها للحد من انتشار كوفيد-19.

وقالت الحكومة في بيان على تويتر إن حظر التجول سيبدأ من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا اعتبارا من 8 أبريل نيسان.

وسجلت الكويت يوم الخميس 1282 إصابة جديدة. وكانت قد شهدت انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 300 حالة في ديسمبر بعد ما يقرب من 1100 حالة في مايو أيار الماضي.

وقال مجلس الوزراء إن خدمات التوصيل من المطاعم والمقاهي ومتاجر البقالة سيُسمح بها خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في منتصف أبريل نيسان هذا العام، بين الساعة السابعة مساء والثالثة صباحا.

كما شهدت دول الخليج العربية الأخرى ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا. وفرضت سلطنة عمان، حيث تجاوز عدد الحالات اليومية في الآونة الأخيرة ألف حالة، حظر تجول جزئيا في 28 مارس آذار.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن قطر أمرت يوم الخميس بتعليق التعليم في الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة اعتبارا من الرابع من أبريل نيسان.

وسجلت قطر يوم الخميس 840 إصابة جديدة مقارنة بمعدل يومي كان أدنى من 200 في ديسمبر كانون الأول.

رويترز