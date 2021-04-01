تسريح المئات من موظفي شركة دانون الفرنسية

جدة - عبدالحي حسين - تعتزم شركة “سنطرال دانون” الفرنسية على تسريح ما يقارب 1850 من موظفيها في جميع فروعها، في عدد من البلدان في العالم.

وأعلنت الشركة ذلك، عبر بيان لها، اليوم الخميس، بحسب صحيفة “لوبريزيان” الفرنسية، موضحة، أنها ستستغني على ما يقارب 1850 وظيفة في جميع فروعها، بما في ذلك 458 وظيفة في فرنسا وحدها.

ولفت المصدر نفسه الإنتباه إلى أن الإجراء المذكور، والذي سبق أن تم الإعلان عنه، في نونبر 2020، يهدف إلى إعادة تنظيم الشركة، بالإضافة إلى تحقيق زيادة على مستوى الأرباح، في المجموعة، المكونة من 100000 موظف.

كما أن مجلس إدارة “سنطرال دانون” كان قد قرر، في منتصف مارس الماضي، الإطاحة، بالرئيس التنفيذي السابق، إيمانويل فايبر، وسط أزمة غير معلنة داخل الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن فرع شركة “سنطرال دانون” الفرنسية في المغرب تضرر من حملة المقاطعة، التي انطلقت عبر “فايسبوك”، قبل أربع سنوات.

وتتوفر شركة “سنطرال دانون” في المغرب على مصانع في كل من مكناس، وسلا، والجديدة، والفقيه بنصالح، إضافة إلى 30 مركزاً لتوزيع منتجاتها من الحليب، ومشتقاته في أكثر من 75 ألف نقط بيع يومياً.

