شبيبات حزبية تقاطع لقاء شبيبة “الأصالة والمعاصرة” مع وفد أمريكي

جدة - عبدالحي حسين - قاطعت شبيبات عدد من الأحزاب السياسية اللقاء، الذي نظمته شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة مع وفد من منظمة شباب الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم الأربعاء 31 مارس في الرباط.

وعلم “اليوم 24” أن شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة، التي استضافت وفدا شبابيا من حزب الرئيس الأمريكي جو بايدن، استدعت شبيبات الأحزاب لحضور اللقاء في فندق في العاصمة، إلا أن هذه الأخيرة نسقت فيما بينها، وقررت مقاطعته.

وأفاد مصدر من “البام” أن شبيبة حزب الاستقلال من عبأت ضد حضور لقاء ينظمه “البام”، احتجاجا على موقف الأمين العام لهذا الأخير، عبد اللطيف وهبي، الرافض للائحة الوطنية للشباب، التي تم حذفها، أخيرا، من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

ولم يحضر اللقاء المذكور سوى شبيبة حزب الاتحاد الدستوري، وعلق مصدر من “البام” على موقف الشبيبات بأنه “غير مفهوم”، لأن اللقاء مع شباب أمريكيين من حزب الرئيس بايدن، يكتسي أهمية خاصة في سياق ملف الصحراء، ورفض الحضور لمجرد موقف الأمين العام من اللائحة الوطنية، يعكس “حسابات ضيقة”.

وكانت شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة قد ألتقت وفدا عن “منظمة شباب الحزب الديمقراطي الأمريكي”، ممثلا برئيس المنظمة، وأعضاء قياديين فيها، الذين اجتمعوا في الرباط بالأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، وعدد من قيادات “البام”.

ويضم الوفد الأمريكي، الذي يزور المغرب بدعوة من منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة، كلا من جوشوا هاريس- تيل، رئيس منظمة شباب الحزب الديمقراطي الأمريكي، وكاريسا ماكفادن، نائبة الرئيس، إضافة إلى دانييل غلوفر، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الحزب الديمقراطي، وكذا هيذير براون، عضو الحزب الديمقراطي، ومديرته السابقة.

وتم توقيع اتفاقية شراكة بين منظمتي شباب الحزبين، تهم تبادل الخبرات، والتكوين، وتنظيم أنشطة مشتركة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والترافع من أجل قضايا المجتمع عامة كدعم السلم، والسلام، وقضايا الشباب، والنساء خصوصا.

وانتقل الوفد الأمريكي إلى مدينة الداخلة الخميس فاتح أبريل، من أجل استكمال برنامج العمل، الذي يضم تنظيم ندوة فكرية حول الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وزيارات لعدد من المؤسسات، والمشاريع التنموية، التي أطلقها الملك محمد السادس في الأقاليم الجنوبية.