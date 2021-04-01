شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي: الانتخابات الفلسطينية خطوة مهمة لتجديد الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، بإكمال تقديم طلبات الترشيح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني إلى اللجنة المركزية للانتخابات، عاداً ذلك خطوة مهمة على مسار الانتخابات الفلسطينية.

ودعا وينسلاند في بيان صحفي، جميع الأطراف إلى احترام العملية الانتخابية، وحل أي خلافات بشكل سلمي عبر الآليات القانونية الرسمية، مشدداً على ضرورة أن يعمل الجميع لحماية حق الناس، وخاصة الشباب، في التصويت وتقرير مستقبلهم السياسي.

وقال المسؤول الأممي، إن إجراء انتخابات جامعة وذات مصداقية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تعد خطوة مهمة باتجاه تجديد شرعية المؤسسات الوطنية، وإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتحديد مسار العودة إلى المفاوضات ذات المغزى لتحقيق حل الدولتين، مؤكداً أن الأمم المتحدة ستواصل دعم العملية الانتخابية.