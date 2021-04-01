شكرا لقرائتكم خبر عن "السيسي" يؤكد أهمية جذب الاستثمارات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة رؤساء مجالس إدارات وكبار المسؤولين بعدد من الشركات الأمريكية العالمية الكبرى.

وأكد خلال الاجتماع، حرص بلاده على الاستمرار في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأمريكية للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، من خلال الشراكة مع كبرى الشركات الأمريكية للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة حالياً.

وأوضح أن النقلة النوعية التي تشهدها بلاده في القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة تعكس الإرادة القوية والطموحة لدى الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، مما انعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات.