شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. مفاجأة في تعيين قائد جديد للجيش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام الرئيس البرازيلي جيربولسونارو بخطوته الأخيرة في التعديل الوزاري الموسع الذي كلف بالفعل ستة من وزرائه مناصبهم، حيث أستبدل كبار الضباط في القوات المسلحة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع صدر مساء أمس الأربعاء، أن والتر سوزا براجا نيتو، وزير الدفاع المعين حديثا من قبل بولسونارو، أعلن عن القادة الجدد للجيش والبحرية والقوات الجوية.

وفوجئ المراقبون بشكل خاص بترشيح الجنرال باولو سيرجيو نوجيرا دي أوليفيرا قائدا عاما جديدا للجيش، لأنه لم يعتبر من بين أفضل المرشحين من قبل بولسونارو.

وشغل الجنرال نوجيرا دي أوليفيرا سابقاً منصب رئيس شعبة الصحة في الجيش، ولذلك كان مسؤولاً عن استراتيجية مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) بالقوات المسلحة.

وفي مقابلة مع صحيفة "كوريو برازيليانز"، قال الجنرال نوجيرا دي أوليفيرا، إن الجيش دخل في نوع من الإغلاق. وبالإضافة إلى ذلك، قام بحملات للدعوة إلى التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه (الكمامات)

وغسل الأيدي.

يشار إلى أن بولسونارو ضد العديد من هذه التدابير ويرفض الإغلاق لأسباب اقتصادية.

وفي اختياره لنوجيرا دي أوليفيرا، اتبع وزير الدفاع براجا نيتو قواعد الأقدمية، وتردد أنه حاول تجنب الانطباع بأن الجيش مسيس .

وبحسب وزارة الصحة البرازيلية، بلغ إجمالي الوفيات بكورونا 321 ألفا و515 فيما بلغ اجمالي الاصابات بالفيروس أكثر من 7ر12 مليون.