فنانة عراقية مقيمة في مصر تحدث ضجة بعد إعلانها 'تقديم تأشيرة لإسرائيل'

ونشرت نادية العراقية، منشورا عبر حسابها الخاص على "فيسبوك"، كتبت فيه: "قدمت اليوم على تأشيرة لإسرائيل وحروح لوعجبني الوضع حسكن هناك. مش لاقية نفسي فبلاد العرب واتخنقت. يا رب تجي الموافقة واخلص بقى".

وأثارت نادية جدلًا واسعًا، بعد كتابتها هذا المنشور، إلا أنها سرعان ما خرجت لتوضح حقيقة تلك الكلمات، قائلةً: "يا روح قلبي أنتم ممكن تصدقوا الشمس طلعت من الغرب لكن نادية تخون عروبتها ده المستحيل ولو ملكوني نص تل أبيب".

وأضافت: "عاش العرب وعاشت فلسطين وربنا قادر يطردهم شر طردة، كل أبريل وأنتم بخير وأكذب عليكم.. بحبكم جدًا.. وشكرًا للي مصدقوش وعندهم ثقة فيا".