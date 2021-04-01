واشنطن: اجتماع الدول الموقعة على الاتفاق النووي خطوة إيجابية

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الخميس.

وفي وقت سابق أكد برايس أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن يناقش مع الحلفاء الأوروبيين سبل إنعاش الاتفاق النووي من خلال "سلسلة خطوات أولية" من قبل الجانبين، أي إيران والأطراف اموقعة على الاتفاق.



ومن المقرر أن يعقد يوم الجمعة اجتماع افتراضي بين مسؤولين من إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة العودة المحتملة للولايات المتحدة إلى الاتفاق الموقع في عام 2015، حسبما أكد الاتحاد الأوروبي الخميس.