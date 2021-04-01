واشنطن: حل الدولتين السبيل لتسوية القضية الفلسطينية سلميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية بشكل سلمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، على إسرائيل وقف الأنشطة التي تقوض حل الدولتين وعلى الفلسطينيين وقف التحريض على العنف، داعيًا لحل الدولتين ما سيسمح لإسرائيل والفلسطينيين بالعيش في سلام.



وفي وقت سابق، أعلن محمد إشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إجراء اتصالات رسمية مع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد مقاطعة فلسطينية للإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب؛ ردا على اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال إشتية إنه أجرى اتصالا مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ممثلة بـ"هادي عمرو، مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية".

وأضاف: "تمت مناقشة سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية، خصوصاً من حيث فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات الأمريكية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا)، وسبل دفع العملية السياسية قدما"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوقف كل التعاملات السياسية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد قراره في ديسمبر/كانون الأول 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وأوقفت الإدارة الأمريكية السابقة جميع المساعدات المادية للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كما أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس.