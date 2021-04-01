شكرا لقرائتكم خبر أمريكا: لا بد أن تعود إيران للاتفاق النووي أولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أمس إن الولايات المتحدة «مستعدة للعودة للاتفاق النووي مع إيران،» في حال عودة طهران إليه.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه لا تزال هناك «مشاورات جارية مع شركائنا الأوربيين حول الوسائل» لتحقيق عودة إيران للاتفاق النووي، وأكد أن واشنطن «ستواصل التوضيح لإيران أن اعتقال مواطنين أمريكيين للمبادلة غير مقبول».

وتعليقا على استمرار اعتقال المعارض الروسي، أليكسي نافالني، وإعلانه الإضراب عن الطعام، أشار برايس إلى أن واشنطن «لا تزال تعده معتقلا سياسيا»، ودعا إلى «إطلاق سراحه فورا».