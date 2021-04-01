أمريكا: لا بد أن تعود إيران للاتفاق النووي أولا

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وأضاف في مؤتمر صحفي أنه لا تزال هناك «مشاورات جارية مع شركائنا الأوربيين حول الوسائل» لتحقيق عودة إيران للاتفاق النووي، وأكد أن واشنطن «ستواصل التوضيح لإيران أن اعتقال مواطنين أمريكيين للمبادلة غير مقبول».
وتعليقا على استمرار اعتقال المعارض الروسي، أليكسي نافالني، وإعلانه الإضراب عن الطعام، أشار برايس إلى أن واشنطن «لا تزال تعده معتقلا سياسيا»، ودعا إلى «إطلاق سراحه فورا».
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