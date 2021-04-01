شكرا لقرائتكم خبر تركيا توقف 10 بداعي دعم غولن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت السلطات التركية أمس عشرة أشخاص خلال محاولتهم العبور إلى اليونان بطرق غير قانونية، بينهم مشتبهون بالانتماء لـ»تنظيم غولن» ومنظمة حزب العمال الكردستاني.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن وزارة الدفاع التركية القول، في بيان أنه تم القبض على عشرة أشخاص حاولوا العبور إلى اليونان بطريقة غير قانونية عبر قضاء «إيبسالا» التابع لولاية «أدرنة» شمال غرب البلاد.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات أظهرت انتماء أربعة من الموقوفين إلى تنظيم غولن، وواحد لحزب العمال.