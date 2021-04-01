تركيا توقف 10 بداعي دعم غولن

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ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن وزارة الدفاع التركية القول، في بيان أنه تم القبض على عشرة أشخاص حاولوا العبور إلى اليونان بطريقة غير قانونية عبر قضاء «إيبسالا» التابع لولاية «أدرنة» شمال غرب البلاد.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات أظهرت انتماء أربعة من الموقوفين إلى تنظيم غولن، وواحد لحزب العمال.
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