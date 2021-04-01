شكرا لقرائتكم خبر 84 مشروعا تعليميا سعوديا لدعم 15 دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن إقامة 84 مشروعا تعليميا في 15 دولة بتكلفة إجمالية قاربت 200 مليون دولار، بهدف مساعدة الدول ذات الاحتياج على التنمية والنهوض بشعبها والعيش الكريم.

واشار إلى أنه يهدف إلى دعم الخدمات التعليمية وتهيئة البنية التحتية للمدارس وتأمين مصاريف تشغيلها، وتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب والطالبات، إضافة إلى تدريب مهارات المعلمين والمعلمات مهنيا، وبناء قدرات المختصين بحماية الأطفال في مجال الدعم النفسي والاجتماعي، وكذلك دعم وتأهيل أمهات الأطفال عبر برامج تربوية وتعلمية توعوية ومهنية.

وأكد أنه قام بتوقيع العديد من الاتفاقات مع المنظمات الأممية والدولية لدعم وتمويل قطاع التعليم في الدول المحتاجة والمنكوبة، والتعاون معها في تنفيذ مشاريع تعنى بهذا المجال، حيث وقع المركز اتفاقية مشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتنفيذ سبعة مشاريع متنوعة بقيمة 46 مليون دولار أمريكي لصالح اليمن، تستهدف دعم وصول الأطفال اليمنيين المتضررين من جائحة (كوفيد-19) المستجد إلى فرص التعليم من خلال التعلم عن بعد ووضع خطط الاستعداد للعودة إلى المدارس بشكل آمن، وبناء قدرات الكوادر والمؤسسات التعليمية من خلال تقديم برامج التدريب ورفع الوعي للتعامل مع الجائحة في البيئة التعليمية بالتعاون مع وزارة التعليم والقنوات المحلية في 20 محافظة يمنية، ودعم وصول الأطفال اليمنيين إلى فرص التعليم الجيد من خلال تجهيز المدارس وتوفير المستلزمات التعليمية للطلاب وبناء قدرات الكادر التعليمي في مختلف المحافظات، وتشمل الاتفاقية أيضا تمكين الأطفال وذويهم من الوصول إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة العقلية.

على صعيد متصل، نفذ مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة خدماته الطبية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزع المركز أمس 3.600 كرتون تمور للمتضررين في مديرية عزان بمحافظة شبوة.

دول استفادت من المشاريع السعودية:

1 اليمن.

2 فلسطين.

3 سوريا.

4 باكستان.

5 لبنان.

6 أفغانستان.

7 إندونيسيا.

8 تايلاند.

9 الصومال.

10 ماينمار.

11 مالي.

12 السودان.

13 العراق.

14 تنزانيا.

15 بوركينا فاسو.