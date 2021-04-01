عبدالملك: المنحة السعودية تخفف أوضاعنا الصعبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك عن تقديره للدعم الذي أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، بشأن تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية. وقال رئيس الوزراء اليمني، «إن هذه المنحة تأتي لتغطية احتياجات الشعب اليمني وتخفف من أوضاعه الصعبة، وتؤكد ثبات دعم المملكة ووقوفها مع اليمن قيادة وشعبا في كل اللحظات الصعبة والحرجة». كما عبر عن ثقته الكاملة في أن دعم المملكة مستمر في المجالات المختلفة، وكذا دعم جهود استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتعزيز الاقتصاد الوطني.



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