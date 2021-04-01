شكرا لقرائتكم خبر مصر تطلب مليار دولار تعويضا لقناة السويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن هيئة القناة ستطلب أكثر من مليار دولار في شكل تعويضات من الشركة المشغلة للسفينة (إيفر جيفن) بسبب الخسائر الناجمة عن توقف الملاحة بالقناة نتيجة جنوح السفينة وتعطل حركة الملاحة لمدة 6 أيام.

وأشار أنه سيتم منح حوافز بتخفيضات تتراوح ما بين 5 إلى 15% للسفن المتضررة بسبب السفينة الجانحة وفقا لانتظار كل منها، مؤكدا أن نحو 800 شخص ساهموا في إنجاز تعويم السفينة الجانحة.

وقال «إن السفينة لن تخرج من مصر إلا بعد دفع التعويضات، موضحا أن تحقيقا بدأ أمس للوقوف على ملابسات ما حدث.