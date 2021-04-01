مصر تطلب مليار دولار تعويضا لقناة السويس

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وأشار أنه سيتم منح حوافز بتخفيضات تتراوح ما بين 5 إلى 15% للسفن المتضررة بسبب السفينة الجانحة وفقا لانتظار كل منها، مؤكدا أن نحو 800 شخص ساهموا في إنجاز تعويم السفينة الجانحة.
وقال «إن السفينة لن تخرج من مصر إلا بعد دفع التعويضات، موضحا أن تحقيقا بدأ أمس للوقوف على ملابسات ما حدث.
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