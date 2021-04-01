التحالف الدولي يدمر كهفا في وادي الثرثار

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وقالت خلية الإعلام، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في وادي الثرثار أسفرت عن تدمير كهف وقتل أحد الإرهابيين».
وأضافت أن «ذلك جاء بأمر من قيادة العمليات المشتركة».
يشار إلى أن وادي الثرثار يقع بين محافظات صلاح الدين ونينوى (شمالا) والأنبار (غربا).
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