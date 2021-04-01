شكرا لقرائتكم خبر التحالف الدولي يدمر كهفا في وادي الثرثار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أمس أن التحالف الدولي دمر كهفا وقتل إرهابيا في وادي الثرثار شمال غرب البلاد.

وقالت خلية الإعلام، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في وادي الثرثار أسفرت عن تدمير كهف وقتل أحد الإرهابيين».

وأضافت أن «ذلك جاء بأمر من قيادة العمليات المشتركة».

يشار إلى أن وادي الثرثار يقع بين محافظات صلاح الدين ونينوى (شمالا) والأنبار (غربا).